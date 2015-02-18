Акции технологических компаний на пике: как высоко они могут пойти?

Технологические акции накаляются докрасна этой зимой. Не ждите, что это изменится в ближайшее время. К примеру, компания Apple продолжает поражать всех ценами на свои акции — вчера они подорожали до уровня $127,83, а после закрытия находятся на отметке уже в $128,35 (по данным investing.com). На прошлой неделе компания стала первой на американском рынке, чья капитализация превысила более $700 млрд.



Но Apple здесь не одна. Индекс Nasdaq сейчас находится на самом высоком уровне за 15 лет — он почти дошел до отметки 5000 — такой уровень в последний раз видели в марте 2000 года, в самый разгар эпохи дот-комов.

"Технологии никогда не выходят из моды", - говорит Ким Форрест, старший аналитик из Fort Pitt Capital Group в Питтсбурге. Она одна из многих экспертов, которые уверены, что акции технологических компаний будут бить свои рекорды в этом году.

Goldman Sachs тоже оптимистично высказывается о технологическом секторе. В начале недели в своем докладе аналитики Goldman отметили, что акции технологических компаний, как правило, превосходят свои максимумы, когда ожидания Уолл-стрит относительно низкие. Похоже, сейчас именно тот момент, потому что многие рыночные стратеги говорят об этом.



Интернет-акции показывают мощный прорыв в этом году, говорит Дж Паретс, президент исследовательской фирмы Eagle Bay Capital в Нью-Йорке. Посмотрите на индекс First Trust Dow Jones Internet ETF, который отслеживает несколько интернет-акций, в том числе Amazon, Facebook, и eBay. Индекс был нестабилен в прошлом году, но за последний месяц он вырос на 10%. "Это прорыв... Я думаю, что эта группа продолжит занимать первые строчки рейтингов", - сказал Паретс.

Возможно, большой плюс для технологических компаний сейчас — хранить все наличные у себя. Apple «прижимает к груди» свои миллиарды и только и ждет, чтобы потратить их не зря. Их можно будет использовать в кризисной ситуации или инвестировать сейчас в новые продукты. И в то время, пока есть опасения, что IT-акции могут повторить пузырь дот-комов, денежные средства «в кассе» меняют те правила игры. Компании в индексе Nasdaq 100 в среднем имели около $50 млрд наличными в 1999 году, а теперь у этих компаний более $206 млрд наличными, говорит Райнер Терли, аналитик технологий в Nasdaq Advisory Services.

"Наличные деньги - это ясное доказательство прочности этих компаний", - говорит Терли. Она также говорит, что технологические компании будут в гораздо лучшем положении, когда Федеральная резервная система начнет поднимать процентные ставки. Это сделает "заначки" более ценными для компаний - чтобы погасить свои долги или взять новые.

Несмотря на хорошие новости, инвесторы не должны погружаться в акции технологических компаний с завязанными глазами. Такие акции, как известно, изменчивы. Вот почему важно диверсифицировать свой инвестпортфель, говорят эксперты. Один взгляд на «американские горки» в ценах акций компании GoPro является напоминанием о деньгах, которые могут быть получены и потеряны в течение нескольких недель. Ее акции торговались осенью почти за $100, а сейчас упали в цене до $50,9. А компания провела IPO совсем недавно, в июне прошлого года.