Золото сильно упало в ожидании решений по греческому соглашению

В среду утром золото торгуется на отметке около $1209,20 — чуть выше вчерашнего закрытия. Надежды на компромисс между Грецией и ее кредиторами третий день ослабляют спрос на безопасные активы.

Скорее всего, фьючерсы на золото поддержат на уровне $1201,60, а сопротивление будет на уровне $1236,70 - максимуме 16 февраля. Вчера золото упало в цене с $1233,70 до $1204,70 (по данным портала investing.com), а к закрытию фьючерсы были на отметке $1208,60.

Как сообщают некоторые иностранные СМИ, сегодня у Афин крайний срок, когда они могут обратиться к международным кредиторам с просьбой о продлении текущего кредитного договора на 4-6 месяцев. Таким образом, обеспокоенность по поводу будущего страны в еврозоне умеренно снизится.

Напомним, срок нынешнего соглашения по финпомощи Греции заканчивается 28 февраля — стране предоставили 240 млрд евро. И если соглашение не продлят, страна может вообще остаться без денег.

Инвесторы сегодня ждут любого заявления от Греции или ЕС, а также мониторят отчеты — сегодня должен выйти протокол последнего заседания ФРС, который даст дополнительное представление относительно сроков подъема процентных ставок в США. Ожидание подъема ставок негативно действует на динамику «золотых» цен, потому что металлу не удается конкурировать с доходными активами при росте ставок.

В это время серебро торгуется на уровне $16,428 за тройскую унцию. Вчера оно торговалось на отметке $16,37.