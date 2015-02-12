Слабеющая иена подтолкнула к росту японские акции

Сегодня Nikkei закрылся на семилетнем максимуме, окрепнув на 1,85%. Этому помогли два основных фактора: слабая иена и сильные статистические данные. На данный момент (14.50 мск) USDJPY торгуется на уровне 119,73 ¥, потеряв 0,59%.

Сегодня была опубликована статистика, которая показала, что японские заказы на высокотехнологичную технику выросли в декабре сильнее, чем ожидалось. Это показывает, что компании готовы тратить, несмотря на апрельское повышение налога с продаж, которое толкнуло экономику страны в рецессию. Благодаря таким неожиданным хорошим новостям, нивелировались отрицательные эффекты от сомнения в стабильности европейской финансовой системы.

Йошихиро Окумура, генеральный менеджер по исследованиям в Chibagin Asset Management, говорит по этому поводу: «Несмотря на то, что в Европе сложилась ситуация неопределенности, доходы японских корпораций растут. Аппетит к риску увеличивается».

Ценные бумаги Canon выросли на 1,7%: инвесторы отреагировали на новости о планах покупки шведской сети Axis.

Китайские индексы тоже выросли: Shanghai Composite прибавил 0,5%; Hang Seng окреп на 0,44%. Их австралийский коллега после слабой статистики по рынку труда ослаб: S&P/ASX потерял 0,44%. Kospi понизился на 0,21%.