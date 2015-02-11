Бывший министр финансов США: Европа в худшем положении, чем Япония

Тим Гайтнер, в прошлом — министр финансов США, недавно заявил, что Европа получила "очень жесткий и сильный удар в лицо". Над регионом вырисовываются настолько «темные и густые тучи», что они могут оказаться даже более зловещими, чем их воспринимают люди. Бывший министр опасается, что нынешнее положении Европы еще хуже, чем в Японии с ее длительным процессом восстановления экономического роста. "У них ужасно сложный и долгий путь выхода из кризиса", - сказал Гайтнер во вторник для издания «The Economist's».

С начала 1990-х годов Япония всячески боролась, чтобы избежать удручающей спирали несуществующего экономического роста, падения цен и роста задолженности. Первоначально названный "потерянным десятилетием", кошмар в Японии фактически длится более 20 лет. Гайтнер утверждает, что Европе фактически "повезло", если она пойдет по пути Японии. Все потому, что рост доходов на душу населения и уровень безработицы в Японии были не такими «острыми», как те реалии, с которыми сталкиваются европейские страны в настоящее время. Вспомните, как недавно бывший глава ФРС Алан Гринспен говорил, что евро уже обречен.

Гайтнер оценивает в общем будущий рост Европы с очень малым оптимизмом — он будет ограниченный, хрупкий. Европа в настоящее время борется с высоким уровнем безработицы, долгами и страшным ударом дефляции. "Даже самый лучший, самый оптимистический взгляд на то, что еще можно сделать, дает очень ограниченные, хрупкие и разнонаправленные прогнозы роста", - сказал Гайтнер.

По словам экономиста, Европа с большим опозданием обратилась к «правилам игры» ФРС: а Гайтнер может такое говорить, потому что он был частью команды, которая помогла возродить экономику США после Великой рецессии. Мало того, что США приняли «стимулирующий пакет» стоимостью примерно $800 млрд, так Федеральной резервной системе удалось снизить ставки почти до нуля и начать агрессивную программу покупки облигаций, чтобы повысить цены на акции.

Теперь Европейский центральный банк берет пример с США. И это выражается в попытке бороться с дефляцией: регулятор напечатает более $1 трлн, чтобы скупать облигации. Конечно, ЕЦБ сильно опоздал с этим «ходом», потому что даже ФРС уже завершили эту программу. "Мы приняли совершенно иную стратегию и потому получили совершенно разные результаты", - сказал Гайтнер, который был президентом Федрезерва Нью-Йорка до создания Обамой Министерства финансов.

Гайтнер признает, что сравнение немного несправедливое. В конце концов, экономика США имеет силу, которой нет у европейской экономики. Наиболее яркий пример - ЕЦБ имеет дело с экономикой 19 разных стран, где у каждой свои собственные налоги, расходы, бюджеты. Эти различия в полной мере видны в событиях последних недель — все только и говорят о том, как Европа долго и нудно пытается найти способ, чтобы сохранить Грецию еврозоне. Гайтнер говорит, что греческая драма выдвигает на первый план риск политической «цепной реакции», которой валютный союз подвержен с момента основания в 1999 году. И греческий выход может приободрить другие страны с высоким уровнем задолженности перед еврозоной (Испания и Португалия, например) тоже покинуть ее.

И, наконец, американский оптимизм — куда ж мы без него? Бывший министр финансов гораздо более оптимистичен в отношении перспектив США, которая растет быстрее, чем другие страны, а также всеми силами пытается увеличить заработную плату и преодолеть неравенство в доходах. Гайтнер сказал, что проблемы Америки могут быть преодолены. "Мне нравятся наши проблемы", - добавил он.