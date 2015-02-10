Бывший глава ФРС Алан Гринспен: евро обречен и Греции пора выходить из еврозоны

У Алана Гринспена есть немного резкое обращение к Греции: «Проваливай из гнезда!».

Бывший председатель Федеральной резервной системы заявил в воскресенье в интервью ВВС, что лучшим решением для Греции сейчас будет выход из еврозоны. И это не все - Гринспен уверен, что выход Греции станет началом конца для самого существования валюты евро. "Короткий срок для этого политического союза, я считаю, очень трудно было предвидеть — особенно для евро в его нынешнем виде", - сказал Гринспен для BBC в воскресенье.

Алан Гринспен зашел еще дальше, сказав: мир был бы лучше без евро. Он говорит, что валютный союз слишком сложный, если Европа не может решить с помощью одного единого органа управления все возникающие проблемы.

Греция - хороший пример деформации валютного союза. Страна погрязла в долгах и не может понять, как их оплатить. Греческому народу настолько надоели все меры, которые ввели лидеры еврозоны, что они с удовольствием доверились предвыборным обещаниям и избрали нового премьер-министра Алексис Ципраса, который будет бороться и давать отпор жестким условиям.

"Я не вижу другого решения - Греция должна покинуть еврозону", - сказал Гринспен. "Это просто вопрос времени, прежде чем все поймут, что «расставание» - лучшая стратегия".

Ципрас и европейские лидеры до сих пор ведут переговоры о финансовой помощи Греции до конца 2015 года. Но пока в них мало оптимизма, и уже мало кто надеется на хорошее решение даже в самом Евросоюзе. Фондовый рынок Греции падает и снова тянет за собой вниз большую часть Европы.

Еще одно неожиданное заявление от Гринспена — он признался, что ему вообще не нравилась идея евро уже с самого начала. Когда европейские лидеры вели переговоры о введении евро в середине 1990-х годов, чтобы устремиться к единству после двух мировых войн, они прятались за масками «экономических галстуков», - говорит он. "По сути то, что, безусловно, было движущей силой, это был факт, что у нас было две мировые войны", - говорит Гринспен. И здесь евро должен был стать "геополитическим решением и некой экономической «упаковкой»".

Когда его спросили, будет ли катастрофой для мировой экономики, если евро распадется, Гринспен ответил четкое «нет». "Я думаю, что система будет функционировать. Удерживание системы станет общей задачей для всех членов союза", - предсказал он.