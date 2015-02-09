Аналитик Goldman Sachs: за два года иена подешевеет на 20%

В телефонном интервью для агентства Bloomberg Филип Моффитт, глава управления активами Goldman Sachs в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказал, что в ближайшие два года иена может потерять примерно 20% своей стоимости. Это происходит из-за того, что Япония с помощью разгона инфляции пытается стимулировать экономический рост.

Агрессивная монетарная либерализация уже ослабила национальную валюту и поддержала доходы корпораций. Реальная зарплата населения из-за инфляции падает вот уже 18-й месяц подряд. «Разумными ожиданиями» выглядит прогноз о том, что в следующие два года иена упадет до уровня примерно в 140 ¥ за доллар.



«Создание продолжительных стимулов для роста инфляции в долгосрочной перспективе — примерно то, чего и желают ЦБ и правительство страны. Но если инфляция взлетит резко — это, конечно, будет крайне нежелательный процесс», — говорит Моффитт. Изучая сложившуюся обстановку, он предполагает, что Япония будет и далее ослаблять иену. Напомним, с конца 2012 года японская валюта потеряла уже 27% к доллару.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что иена к концу 2016 года ослабнет до 129 ¥/доллар.

В 2014 году рост стоимости жизни в Японии впервые за четыре года опередил увеличение ежегодного дохода. Критический элемент для политики Абэ — то, что инфляционные ожидания не соответствуют росту заработной платы.