На азиатских торгах дорожает золото — до $1268,60 за унцию

В пятницу утром, на азиатских торгах фьючерсы на золото торгуются на уровне $1268,60 за тройскую унцию (к 8:54 по мск), цена поднялась на 0,39%. Вчера на закрытии цена на золото составляла $1262,70 за унцию.

Скорее всего, золото поддержат на уровне $1252,10 и оно найдет сопротивление на уровне $1286,60. В это время серебро подорожало на 0,58% - до отметки $17,293 за тройскую унцию.

Сегодня участники рынка ждут отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, чтобы проанализировать данные касательно прочности восстановления на рынке труда. Аналитики уверены, что в январе американская экономика добавила 234 тыс. рабочих мест, тогда как уровень безработицы останется на прежнем уровне — 5,6%. Отчет опубликуют в пятницу в 16:30 по мск.

Если показатели совпадут с прогнозами экспертов, это, скорее всего, усилит спекуляции в отношении сроков подъема ставок ФРС, а слабые отчеты, наоборот, поспособствуют росту цены на золото.

Кроме того, инвесторы осторожничают из-за ситуации с Грецией - после того, как ЕЦБ отказался принимать греческие облигации в качестве залога для кредитования и переложил обязанности по предоставлению ликвидности нацбанкам на центральный банк Греции.