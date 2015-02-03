Доллар падает против основных валют

Сегодня доллар падает против всех основных валют: на него продолжает давить слабая статистика, вышедшая вчера в США. Напомним, в декабре потребительские расходы снижались максимальными темпами за последние 5 лет, замедлился рост промпроизводства и менее ожидаемого увеличились расходы на строительство.

Кроме того, до сих пор не достигнуты договоренности между ЕС и Грецией, но появились определенные надежды на то, что конфликта удастся избежать, что дополнительно усилило евро против доллара.

Индекс доллара против шестивалютной корзины потерял за сегодняшний день 0,14% (к моменту 15.43 мск).



Пара EURUSD торгуется на уровне 1,1349 (+0,06%. GBPUSD выросла на 0,15 до 1,5066 после информации о том, что индекс деловой активности в строительной сфере в Британии вырос, вопреки прогнозам аналитиков. Швейцарский национальный банк пытается нивелировать шок прошлой недели, когда действия регулятора обрушили франк. Кое-что ему удается: USDCHF упала на 0,21% (до 0,9261).

USDJPY снизилась на 0,08% (до 117,46).