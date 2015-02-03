Несмотря на опасения инвесторов, золото сегодня дорожает

Пока многие издания пишут, что из-за опасений на китайском рынке золото стало дешеветь, по данным торгов на товарной бирже Comex фьючерсы на золото с апрельской поставкой, наоборот, подорожали. Так, к 10:26 по мск они торговались на уровне $1280,80 за тройскую унцию.

Вчера золото на закрытии сессии продавалось за $1276,90 (по данным investing.com). В понедельник цена металла доходила до сессионного минимума в $1272,60 за унцию. Скорее всего, сегодня золото поддержат на уровне $1252,10 и оно получит сопротивление на уровне $1294,60.

В это время серебро торговалось на отметке $17,348 (рост на 0,80%) за унцию.

Прежде причиной снижения «золотых» цен называли поведение Греции — они хотят не списывать долги, а обменять облигации на новые. Также на цену могла повлиять новость о том, что в Китае в марте 2015 года запустят процедуру установления цены на золото на свободном рынке. По версии Bloomberg, золото дешевело из-за опасений инвесторов — многие ждут повышение процентных ставок в США, потому что большинство отчетов говорят о хорошем экономическом росте в стране.