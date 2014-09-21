Видеоуроки: Фильм о бирже в Чикаго - самой настоящей и живой бирже

В сегодняшнем видеоуроке вы увидите, как в одном городе могут одновременно встретиться девять тысяч брокеров. Это не обучающее видео, т.к. сегодня завершающий непростую неделю выходной, а значит можно расслабиться и посмотреть кино. На этот раз предлагаю полноценный фильм о бирже в Чикаго.



В Чикаго до сих пор около 10% процентов продолжают торговать в "биржевой яме", несмотря на прогресс и появление электронных торгов. Это целый фильм о том, как чикагские трейдеры торгуют в операционном зале. Множество откровений, примеров и интервью с работниками биржи.

Видео:



