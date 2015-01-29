ФРС подтвердила рост экономики США и обещает поднять ставку

ФРС заявила, что национальная экономика США растет устойчивыми темпами. Это было воспринято инвесторами как сигнал к подъему процентных ставок в течение 2015 года. Завершая свое первое стратегическое совещание в 2015 году, руководители ФРС подчеркнули, что они будут «терпеливы» в деле подъема ставок. На этом фоне доллар вырос против всех основных валют: сейчас, на 9.20 мск, EURUSD торгуется на уровне 1,1280; USDJPY – на 117,62; USDRUB – на 68,470. В свою очередь, это оказало давление на нефть, которая снова опустилась к минимумам 2009 года. Сейчас мартовский фьючерс на Brent стоит 48,56 доллара за баррель, WTI – 44,44 $ за баррель.
Участники рынка говорят, что никто не был удивлен. Стивен Массока, директор по инвестициям Wedbush Equity Management LLC, говорит, что риторика ФРС выглядела чуть более ястребиной, чем ожидалось, но оставалась в рамках текущих тенденций."Мы думали, что рычаг повернется на 2 градуса, а он повернулся на 6. Но никто не считает отдельных песчинок, проходящих через песочные часы. Поэтому мы думаем, что все остается в прогнозируемых рамках".