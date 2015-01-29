ФРС подтвердила рост экономики США и обещает поднять ставку

Дешевая нефть прожгла 390-миллиардную дыру в карманах инвесторов

30 января 2015, 14:19

Инвесторы сейчас могут с полным пониманием сказать американским нефтедобытчикам: «Мы на себе чувствуем вашу боль».

За последние пять лет в нефтегазовую промышленность было вкачано более $1,4 трлн, а цены на нефть составляли в среднем чуть больше $91 за баррель. Вливания денег помогли американской нефтедобыче быстро вырасти до 30-летнего максимума.

Теперь, когда цены на WTI упали ниже 45 долларов за баррель, любая эйфория аналитиков по поводу резко подешевевшей энергии будет уравновешиваться потерями, которые понесут очень многие. Это инвестиционные фонды, пенсионные счета, листы банковского сальдо.



Мусорный ветер

Согласно подсчетам агентства Bloomberg, «медвежий» рынок нефти и нефтепродуктов в общей сложности развеял по ветру 393 млрд доллара с июня по настоящий момент. Из них 353 млрд — это акции 76 компаний из промышленного индекса Bloomberg и почти 40 млрд — потери с высокодоходных облигаций энергетических компаний, выпущенных многими бурильщиками сланцевой нефти.

«Единственное, что сейчас предпочитают замечать люди, - это снижение цены на топливо», — говорит Шон Уилер, эксперт по энергетике. — «Люди еще не заметили, что их инвестиционные портфели очень страдают».

Деньги, притекшие в нефтегазовые компании по всему миру за прошедшее пятилетие, прибыли из различных источников. Промышленность заработала $286 млрд на совместных предприятиях, инвестициях и деятельности «дочек», $353 млрд пришло с IPO и последующей продаже акций, и еще $786 млрд были одолжены (в облигациях и кредитах).

Печальная история Energy XXI

Катастрофа застала инвесторов и кредиторов врасплох. Восемь месяцев назад поставщик нефти из Хьюстона Energy XXI Ltd продала акций на 650 млн. Спрос на ценные бумаги был так высок, что компания более чем удвоила размер предложения, согласно отчетам. Сегодня акции потеряли 88% своей стоимости.

По информации, собранной агентством Bloomberg, Energy XXI, которая имеет долгов более чем на 3,8 млрд долларов, — всего лишь одна из более чем 80 нефтегазовых компаний, ценные бумаги которых опустились до откровенно жалких уровней. Инвесторы держат пари, что обязательства по ценным бумагам не смогут быть возмещены.

Пострадают банкиры и пенсионеры

Проблема заключается в том, что акции и бонды Energy XXI и ей подобных компаний были скуплены пенсионными и сберегательными фондами, страховыми компаниями — всё это основные «точки хранения» пенсионных счетов американцев.

Долгов у Energy XXI хватает и в банках — Bloomberg приводит список из нескольких американских, канадских, испанских и даже японских банков, которым не посчастливилось стать кредиторами нефтяника. Как и для многих остальных фирм-бурильщиков, Energy обеспечивала свои кредиты нефтяными запасами, которые сейчас стоят гораздо дешевле, чем в момент последней переоценки имущественного залога.

Представители банков Zions (минус 15% капитализации в этом месяце), Comerica (минус 9,8%) и Hancock (минус 15%) отказались комментировать ситуацию с обслуживанием кредитов нефтяникам.

«В техасских банках нефтяники были одними из главных клиентов, — говорит Брэйди Гейли, аналитик Stifel Financial Corp. — Будет множество банков, на которые выданные кредиты повлияют очень сильно. Это всё замедлит экономический рост, может обрушить цены на недвижимость, банки потеряют деньги, их акции лопнут, как мыльные пузыри».

Эта нерадостная перспектива касается еще сотни небольших банков в таких штатах, как Техас, Колорадо, Оклахома, Северная Дакота, которые тоже в свое время впали в эйфорию во время нефтяного бума.





Asjylyn Loder, Elizabeth Dexheimer, для портала Bloomberg. Адаптированный и сокращенный перевод - Anomalia.