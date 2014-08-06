Рынок в среду ведет себя крайне скучно и предсказуемо

Вчера, во вторник, американские фондовые индексы снизились, а европейские в целом выросли. Все объясняется позитивными американскими данными. Пожалуй, единственным поводом для отрицательной реакции рынка было понижение прогноза прибыли дисконтной торговой сети Target, а также сообщение о концентрации российских войск около границы с Украиной. Многие из инвесторов стали опасаться, что политическая ситуация может обостриться. И хотя этого не произошло, сейчас фьючерсы на американские фондовые индексы всё равно находятся в минусе. Был вчера еще хороший квартальный отчёт от компании Walt Disney.

Что касается фондовых рынков, то они вчера заметно повысились благодаря хорошим данным по розничным продажам в ЕС за июнь. Но еще негативом стало сокращение промышленных заказов в Германии в июне до минимума с сентября 2011 года - эта информация вышла утром.



В среду Nikkei снижается вместе с другими мировыми фондовыми индексами, также наблюдается падение котировок SoftBank Corp на 4,8% после того, как его подразделение Sprint Corp отменило слияние с T-Mobile U.S. Inc.

На сырьевом рынке драгоценные металлы демонстрируют незначительное повышение как раз на фоне роста политической напряжённости вокруг Украины. Скорее всего, этому способствует мощное укрепление американской валюты. Серебро подешевело сегодня после сообщения агентства GFMS о сокращении мировых продаж инвестиционных монет во втором квартале на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.