Кто вредит американским корпорациям? Доллар и нефть!

Постоянно
усиливающийся доллар США не идет на
пользу крупным американским компаниям,
особенно тем, которые работают на
экспорт. Их зарубежные прибыли снижаются
из-за фактического снижения стоимости
товаров (исчисляющейся в местных
слабеющих валютах), а расходы на
производство остаются прежними. Некоторые
экономисты добавляют в пару к доллару
и еще одного «вредителя» — нефть,
падающая цена которой существенно
замедляет развитие отраслевых компаний.
Департамент Коммерции США уже сообщил
о заметном сокращении капиталовложений
в промышленную отрасль.
Снижение стоимости нефти продолжает давить на настроения инвесторов. Джозеф Амато, директор по инвестициям в Neuberger Berman, говорит: «Две вещи, с которыми сейчас будут бороться все, — обвал нефти и потери транснациональных корпораций в заграничных продажах из-за усилившегося доллара».
Один из ярких примеров компаний, пострадавших из-за обоих этих факторов, — Caterpillar Inc. Производитель тяжелого оборудования сообщил о 25%-ном снижении прибыли в IV квартале и спрогнозировал 9%-ное снижение продаж и 22%-ный спад дохода на одну акцию в 2015 году. «2015 будет намного более жестким годом, чем мы ожидали», — еще три месяца назад говорил Майк ДеУолт, вице-президент Caterpillar.
Изрядные проблемы испытывают такие транснациональные компании, как McDonalds, которая вынуждена поднять цены в ряде стран, где работает ее сеть. К примеру, в России доллар подорожал вдвое, но если так же поднять цену на продукцию — есть риск потерять весь контингент покупателей.
Крупнейшие из публично торгуемых нефтяных компаний собираются демонстрировать свою отчетность в ближайшие дни, и она может быть совершенно не такой привлекательной, как можно было бы ожидать. BP PLC борется с ценами на нефть, еще не до конца выплатила штраф за разлив нефти в 2010 году, а еще — с результатом ослабления рубля и западными санкциями в отношении Роснефти (долю в пакете акций которой имеет BP).
Напомним, Royal Dutch Shell PLC отчитается за квартал в четверг, Chevron Corp – в пятницу, Exxon Mobil Corp – в понедельник, BP – во вторник на следующей неделе.
Financial Times сегодня написала, что структура нефтедобывающей промышленности могла бы очень сильно измениться в ближайшее время. UBS мрачно предсказывает, что цены вернутся к докризисным уровням не раньше, чем через 7,5 лет.