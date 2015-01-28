Кто вредит американским корпорациям? Доллар и нефть!

Постоянно усиливающийся доллар США не идет на пользу крупным американским компаниям, особенно тем, которые работают на экспорт. Их зарубежные прибыли снижаются из-за фактического снижения стоимости товаров (исчисляющейся в местных слабеющих валютах), а расходы на производство остаются прежними. Некоторые экономисты добавляют в пару к доллару и еще одного «вредителя» — нефть, падающая цена которой существенно замедляет развитие отраслевых компаний. Департамент Коммерции США уже сообщил о заметном сокращении капиталовложений в промышленную отрасль.



Снижение стоимости нефти продолжает давить на настроения инвесторов. Джозеф Амато, директор по инвестициям в Neuberger Berman, говорит: «Две вещи, с которыми сейчас будут бороться все, — обвал нефти и потери транснациональных корпораций в заграничных продажах из-за усилившегося доллара».

Один из ярких примеров компаний, пострадавших из-за обоих этих факторов, — Caterpillar Inc. Производитель тяжелого оборудования сообщил о 25%-ном снижении прибыли в IV квартале и спрогнозировал 9%-ное снижение продаж и 22%-ный спад дохода на одну акцию в 2015 году. «2015 будет намного более жестким годом, чем мы ожидали», — еще три месяца назад говорил Майк ДеУолт, вице-президент Caterpillar.

Изрядные проблемы испытывают такие транснациональные компании, как McDonalds, которая вынуждена поднять цены в ряде стран, где работает ее сеть. К примеру, в России доллар подорожал вдвое, но если так же поднять цену на продукцию — есть риск потерять весь контингент покупателей.

Крупнейшие из публично торгуемых нефтяных компаний собираются демонстрировать свою отчетность в ближайшие дни, и она может быть совершенно не такой привлекательной, как можно было бы ожидать. BP PLC борется с ценами на нефть, еще не до конца выплатила штраф за разлив нефти в 2010 году, а еще — с результатом ослабления рубля и западными санкциями в отношении Роснефти (долю в пакете акций которой имеет BP).

Напомним, Royal Dutch Shell PLC отчитается за квартал в четверг, Chevron Corp – в пятницу, Exxon Mobil Corp – в понедельник, BP – во вторник на следующей неделе.

Financial Times сегодня написала, что структура нефтедобывающей промышленности могла бы очень сильно измениться в ближайшее время. UBS мрачно предсказывает, что цены вернутся к докризисным уровням не раньше, чем через 7,5 лет.