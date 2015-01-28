Прогноз UBS: нефть за $90 будет только через 7,5 лет

В то время, как цены на нефть колеблются вокруг самых низких за последние 6 лет уровней, некоторые аналитики уже заняты тем, что пытаются предсказать, когда же цены на нефть придут в себя. Согласно наиболее «медвежьим» оценкам, это произойдет не скоро.

Например, аналитический отдел UBS предполагает, что цены возвратятся к докризисным уровням не менее, чем через 60 месяцев. Восстановление на этот раз будет куда более долгим, чем в предыдущих кризисных ситуациях, когда цена на нефть восстанавливалась в среднем за 17 месяцев.



Сейчас действительность совсем другая. Ценовые катастрофы 2008 и 1997/98 гг были спровоцированы ослаблением спроса (которое, в свою очередь, было вызвано глобальной рецессией и азиатским финансовым кризисом). Сейчас причина краха нефтяных цен — глобальный переизбыток нефти во всем мире. Да, этот эффект усиливается невпечатляющим спросом и смелыми заявлениями ОПЕК, которые делают кризис еще более болезненным, однако в основе проблем лежит именно излишнее предложение, по мнению аналитиков UBS.

Сейчас баррель нефти марки Brent торгуется на ICE (Лондон) за $49,16, WTI – за $45,70.

По оценкам UBS, норма поставки нефтяных ресурсов сегодня на 1,3 млн баррелей в день превышает текущий спрос. При этом теперь нефтедобывающая промышленность «оказывается в ситуации, когда ОПЕК отказывается управлять ценами на нефть, системы поддержки больше не существует, впервые с 1980 гг». Всё это говорит о том, что возвращение к нормальным уровням цены на нефть будет процессом более длительным и более изменчивым.

Предыдущий прогноз UBS по Brent на 2015 год был равен $69,75. Сейчас банк не видит для этого сорта нефти перспектив выше $52,50. Американский эталон, WTI, по мнению UBS, не превысит оценки в 49 долларов за баррель (раньше предполагалась его цена в 64,75$).

Процесс восстановления цены будет в первую очередь запущен со снижением капиталовложений в нефтедобычу (в связи со снижением доходов компаний). Это позволяет аналитикам UBS надеяться, что в 2016 году фьючерсы отскочат и будут стоить более $60 каждый. А к 2018 году, спустя приблизительно 60 месяцев после начала резкого спада, Brent будет стоить 90 долларов за баррель. Эта цена, по прогнозам UBS, и станет новой нормой для «черного золота».