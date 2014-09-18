Обзор за вчерашний день: чем запомнилось нам 17 сентября

Вчера на фондовых рынках настроения были противоречивыми. Nikkei ослаб на 0,14%, Hang Seng прибавил 1%, FTSE на ожидании референдума потерял 0,17%, DAX окреп на 0,3%. На голубиной риторике Джанет Йеллен немного укрепились DJIA и S&P.
USD/RUB к
закрытию торгов немного откатилась к
38,35: панические настроения на рынке
немного стабилизировались, поэтому
техническая коррекция стала возможной.
GBP/USD к закрытию «уехала»
в район 1,6270, а EUR/USD (1,2851)
и USD/JPY (108,38)
отреагировали на результаты
заседания FOMC вполне
ожидаемо.
Цена на Brent опустилась к концу фондового дня к 98,70, а WTI в течение дня достигла максимума в районе 93,98, но к вечеру отреагировала на укрепившийся доллар и опустилась до 92,87.
Золото и серебро активно распродавались. XAU/USD добралась до цены 1222,89 долларов за тройскую унцию.