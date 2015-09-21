На выборах в Греции Ципрас одержал убедительную победу

Лидер левой греческой партии Syriza, Алексис Ципрас, одержал убедительную победу на всенародных выборах в воскресенье. Несмотря на жесткую критику после уступок международным кредиторам, Ципрас сумел получить солидный отрыв от остальных кандидатов на пост премьера: Syriza набрала 35,47% голосов (это 145 голосов в парламенте), оппозиционная правая партия «Новая демократия» получила 28,09% (75 голосов в парламенте). Партия «Независимые греки», которая входит в коалицию с Ципрасом, набрала 3,69% (10 голосов в парламенте). Таким образом, партия Syriza вместе c «Независимыми греками» получает большинство. Две партии снова собираются сформировать коалицию.

В своей речи перед сторонниками премьер отметил, что впереди у Греции много трудностей, но тяжелым трудом стране удастся выйти из экономического кризиса. По сравнению с январскими выборами, где Ципрас выступал с лозунгами против политики жесткой экономии, сейчас он, наоборот, настаивает на том, что необходимо тесно сотрудничать с кредиторами и только этот путь поможет Греции избежать финансовой пропасти.

Первоочередные задачи нового правительства (которое, как ожидается, будет сформировано в ближайшее время) — реализация соглашения с «Тройкой», которое было подписано в августе. В частности, сейчас необходимо убедить кредиторов в Европейском Союзе, что в стране сделано достаточно согласованных шагов, чтобы обеспечить очередной платеж.

Йерун Дийссельблум, глава Еврогруппы, заявил, что он ждет формирования нового греческого правительства и готов к работе в тесном контакте с его представителями.

Перед Ципрасом, помимо тяжелейшего финансового положения страны, встала и еще одна первоочередная проблема: кризис мигрантов в Европе. Греция играет в нем одну из центральных ролей, будучи основной точкой дислокации для десятков тысяч мигрантов, которые по морю добираются до Балканского полуострова с целью продвинуться дальше на север, в более богатые страны ЕС.

В среду пройдет экстренный саммит ЕС по этому поводу, в котором примет участие и Ципрас.

Напомню, в августе греческий премьер подал в отставку и назначил новые всенародные выборы.

Действия Ципраса в течение этого года были удивительно непоследовательными. В январе он пообещал народу сбросить долговое ярмо и отменить меры беспрецедентной экономии, наложенные на Грецию международными кредиторами. Затем, в процессе долгих переговоров с кредиторами, потерял доверие и авторитет министр финансов, скандально известный Янис Варуфакис. В июле прошел новый референдум, на котором греческий народ в очередной раз высказался против того, чтобы экономить средства и затягивать пояса. Однако в августе договоренность с кредиторами все-таки была достигнута — Греция согласилась практически на все требования. Однако за полгода политических качелей и без того хилая экономика страны была окончательно подкошена.

Представители электората сейчас высказываются совсем не оптимистично. Многие греки говорят о своей усталости: от политики, от голосований, от неопределенных перспектив, от экономической депрессии. Сейчас, когда договор о спасении был подписан, люди голосуют за Ципраса чуть ли не от безысходности, в слабой надежде на то, что условия договора все же удастся выполнить.

Эксперты говорят: «После многих лет почти беспрецедентного кризиса подавляюшее большинство греков одобряет политику партий, которые обещают удержать страну в еврозоне, даже если это будет означать тщательные и болезненные реформы».

Однако для бывших союзников позиция Ципраса выглядит как предательство. Янис Варуфакис, который своей прямотой, граничащей с хамством, откровенно бесил своих коллег по еврозоне, и сейчас не выбирает выражений: выборы он называет «легализацией капитуляции, которая последовала вслед за унизительным и нерациональным соглашением с кредиторами».

Более двух десятков соратников Ципраса покинули его партию в прошлом месяце, обвинив премьера в предательстве собственных принципов.

Правоцентристские оппоненты Ципраса утверждают, что беспорядочное управление ухудшило экономический кризис и положило крест на восстановлении, которое началось незадолго до того, как Syriza пришла к власти.

Однако сейчас основная линия большинства греческих политических партий соглашается с тем, что договариваться с кредиторами надо, и что система «реформы в обмен за деньги» с сохранением Греции в еврозоне — все-таки единственная альтернатива неизвестности и финансовой пропасти.