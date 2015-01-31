От давосской жены до лидера: женщины пытаются ликвидировать гендерный разрыв на форуме

Когда Патрисия Марино девять лет назад впервые приехала в швейцарский Давос, она всего лишь сопровождала своего мужа, бразильского банкира, и не имела совершенно никаких поводов для того, чтобы войти в состав хоть какой-нибудь группы Всемирного экономического форума.В этом году в качестве самостоятельного делегата она посетила приблизительно 40 сессий форума самых различных тематик — от лидерства до государственной политики. Патрисия имеет ученую степень в области юриспруденции и руководит фондом, инвестирующим в социально значимые инициативы. Фонд работает в различных областях, включая, к примеру, изучение узаконивания приема марихуаны в лечебных целях.



«У меня был выбор — с утра до вечера заниматься шопингом в Цюрихе, после чего удовлетворенно прыгать в комфортный автомобиль мужа, или же просыпаться в пять утра и прыгать в деловой шатл», — в перерыве между утренними сессиями форума Марино дала интервью агентству Bloomberg. — «Второй вариант мне подходит, но он не подходит женщинам, которые не готовы поступаться интересами семьи».

В этом году женское присутствие на «форуме богатых и сильных» в Давосе исчислялось цифрой примерно в 17% — это беспрецедентно много даже для последних лет. Патрисия Марино сказала, что не рассматривала свою собственную миссию в Давосе как продвижение гендерного паритета, хотя подчеркнула, что и эта проблема для нее очень важна.

«Я не собираюсь размахивать флагом и кричать, что женщин тут меньшинство и что пора всё менять», — говорит она. — «В Давосе вполне понятно, что нужно выходить, открываться миру и производить впечатление, кем бы ты ни был».

Не о равноправии полов приехала разговаривать и министр иностранных дел Грузии Тамара Беручашвили: в основном ее время на форуме было занято проведением двусторонними встречами по взаимоотношениям с Россией. «Я здесь выступаю в роли профессионала, на которого возложена большая ответственность», - говорит Беручашвили.

Интересно возрастное распределение: среди полусотни участников форума, которым 20 — 30 лет от роду, 54% были женщинами. Среди государственных чиновников, принявших участие во встрече, только 14% были женщинами, зато доля прекрасных дам среди ученых, приехавших на форум, доходила до 25%.

Садия Захиди, глава программы гендерного паритета Всемирного Экономического Форума, сказала в своем интервью, что прогресс по достижению равноправия все еще очень медленный. Новая участница форума, Сара Менкер, которая руководит аналитической компанией, говорит, что приняла участие в четырех сессиях, и была неприятно поражена представлению участников на одной из них: «Он сказал: «пять банкиров и леди», хотя должен был сказать «пять банкиров и генеральный директор»».

Мужчины представляются в кулуарах форума как «руководитель компании», а женщины, которые приезжают с ними, - как «жены». Одна из участниц форума возмущается: «Там была женщина, у которой есть собственный немаленький бизнес и которая при этом представлялась просто как спутница своего мужа. Я хотела спросить эту жену: «Да, но чем ты занимаешься?»».

Нэнси Джозеф-Ридж, 56-летний доктор изTakeda Farmaceuticals International, отметила приятную тенденцию, царившую в секциях Форума по науке и технике. «По крайней мере, 30% участниц научно-технических сессий — женщины. Я рада видеть это, потому что нам очень нужно равноправие».