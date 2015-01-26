Итоги Всемирного экономического форума: самое интересное

В выходные завершился Всемирный экономический форум, который проходил в Давосе. Центральной темой обсуждений не стал конфликт между Россией и Украиной, как предполагали многие аналитики и политики. Для многих участников форум завершился темами более глобальными - обсудили будущее китайской экономики, мировой терроризм и падение нефтяных цен.

Представители бизнеса напомнили политикам, что этот форум — экономический, а не политический, и фактически прямо попросили создать им условия, чтобы можно было эффективно зарабатывать для страны деньги.

Больше всего внимание привлекли проблемы Китая, особенно после выступления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. «Все взоры в мире сейчас устремлены на Китай», – сказал председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб. В прошлом году рост экономики КНР замедлился с 7,7 до 7,4% – и это худший показатель с 1990 года. Китайский премьер предупредил, что в 2015 году экономика страны может еще замедлиться, хотя это осознанный шаг властей на пути к перестройке экономики.

«Китайская делегация, наверное, впервые за последнее время выступала достаточно уверенно и по-взрослому, говоря о дальнейшем развитии и структурных реформах», – заметил зампред Сбербанка Сергей Горьков.

Другая тема, которая была в центре внимания форума, это решение ЕЦБ о запуске программы количественного смягчения, озвученное в четверг. За пару часов до пресс-конференции главы ЕЦБ президент Goldman Sachs Гэри Кон сказал, что это будет очередным этапом «валютных войн». Но глава МВФ Кристин Лагард возразила — она считает, что решение ЕЦБ «поможет снизить стоимость заимствований в еврозоне, улучшить инфляционные ожидания и уменьшить риск затяжной низкой инфляции».

Конечно, не прошли мимо падающих цен на сырье — особенно на нефть. Главы итальянской Eni и французской Total предупредили, что спад в инвестициях в производство спровоцирует дефицит предложения и следом за ним - удорожание нефти спустя несколько лет. Общий язык с представителями ОПЕК найти не удалось — эти стоят на своем, что ноябрьское решение картеля было лучшим решением. Генсекретарь ОПЕК Аль-Бадри утверждал, что цена нефти скоро вернется к норме.

И последнее — пожалуй, очень интересное мнение высказал в разговоре с РБК гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Он сказал, что европейские инвесторы фактически признают, что «Европа не выходит из рецессии именно из-за санкций в отношении России». Так, например, в отличие от европолитиков, западный бизнес против жесткого отношения к России и в целом не поддерживает санкций. Инвесторы пока не теряют надежды на удачные инвестиции в российские проекты, а другие тоже как будто присматриваются к стране - коллективное чувство инвесторов здесь играет на руку России. Создавать образ, что Россия в изоляции, невыгодно сейчас никому.