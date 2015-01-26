Аркадий Дворкович: "Не называйте нас лузерами" из-за цен на нефть

Вице-премьер России Аркадий Дворкович настаивает, что страна еще найдет почву под ногами и в конечном итоге выйдет победителем, несмотря на обвал цен на нефть, что, несомненно, нанесло ущерб экономике страны. Россия, которая сильно зависит от нефтяной и газовой промышленности (как источника большинства государственных доходов и экспортных поступлений), сейчас попала в нелегкую ситуацию. Цены на нефть упали ниже $50 за баррель, которые сильно ударили по стоимость рубля, подняли инфляцию выше 10%.

Но Дворкович был воодушевленным на Всемирном экономическом форуме, когда обращался к экономистам Международного энергетического агентства — они посмели назвать Россию «большой неудачницей» из-за цен на нефть.



"Мы не проиграли. Не называйте нас лузерами", - сказал Дворкович во время группового обсуждения. "При любом уровне [нефтяных] цен вы можете выиграть, если действуете более эффективно", - сказал он.

Дворкович добавил также, что низкие цены на нефть вынудили Россию быть умнее и осторожнее в своих будущих инвестициях в энергетику. Страна также ищет новых клиентов в Азии, пока Европе пытается уменьшить свою зависимость от поставок российского природного газа.

Вице-премьер признал, что России нужно больше уверенности в нефтяных ценах, чтобы планировать свое будущее. Последовательное снижение цены на нефть менее проблематично, чем дико колеблющиеся котировки, сказал он. "Может быть, нам всем будет лучше при ценах в $60 или $70 (за баррель)", - добавил Дворкович.



