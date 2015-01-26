Спасет ли мир Америка?

Европа стремится избежать дефляции, Китай замедляет рост, сырьевые страны (Канада, Бразилия) испытывают большие трудности. МВФ на прошлой неделе внес самые сильные поправки в свои глобальные прогнозы роста, беспрецедентно сократив их. Американская экономика сильна, но достаточно ли этой силы, чтобы унести на себе весь мир? На встрече в Давосе царили тревожные настроения.

Инвесторы, руководители крупных корпораций и влиятельные политики на ежегодном экономическом форуме в Давосе на прошлой неделе были согласны с тем, что США впервые с 1999 года готовы возглавить рост мировой экономики. Однако эти смелые надежды приглушаются вопросом, достаточно ли сильны Штаты для того, чтобы дать стимул к развитию всей мировой экономики — или рост в Европе и Китае все-таки замедлится.



«США могут помочь миру, но никакая страна не сможет сделать этого в одиночку», — говорит бывший заместитель секретаря Казначейства США Стюарт Эйзенштат. Он добавляет, что есть примерно 50%-ный шанс на то, что инерционное сопротивление Европы и Китая окажется сильнее, чем американский восстановительный импульс.

«Прямо сейчас США кажутся самым правильным местом в мире, чтобы вложить капитал», — говорит Дэвид Рубинштейн, соучредитель LP Carlyle Group. — «Самая большая проблема этой страны — в том, что доллар чрезмерно укрепляется».

В течение четырех дней форума американцы наперебой показывали миру свою экономическую мощь: в швейцарских Альпах постоянно устраивались «вечеринки с показухой» под руководством Индры Нуйи (PepsiCo), Шерил Сандберг (Facebook) и других SEO крупнейших мировых корпораций.

Экономисты Deutsche Bank AG прогнозируют, что на счет США придется 18% глобального роста в 2015 году. Это по сравнению с 11% для остальных промышленно развитых стран вместе взятых! Общий рост американской экономики составит, по прогнозу МВФ, 3,6%. Однако в Давосе не были уверены в том, что Америка даст достаточный импульс для развития других стран, особенно с учетом слишком усилившегося доллара. За прошлый год американская валюта прибавила приблизительно 15% и теперь угрожает подавить экспортеров и замедлить инфляцию, и без того слишком слабую.

У инвесторов, которые ищут альтернативные инвестиционные возможности, прямо скажем, очень мало вариантов для выбора. После того, как к 2014 году более или менее высоко поднял голову Китай, там тоже начался спад. Лидеры Поднебесной стремятся восстановить равновесие экономики и стимулировать потребительские расходы.

Слабая цена на нефть и на железо — на ключевые ресурсы — угрожает развивающимся рынкам (к примеру, Бразилии) и развитым экспортерам (Австралия, Канада). Еврозона и Япония стоят лицом к лицу с дефляцией.

Впрочем, и Марио Драги, и Харухито Курода говорят, что будут добиваться целевой инфляции, внося корректировки в монетарную политику. Руководитель японского регулятора и вовсе говорит, что денежно-кредитное стимулирование и дешевая нефть непременно поддержат глобальный рост. Тем не менее, председатель LP Blackstone Group Стивен Шварцман подвел итог по настроениям, преобладавшим на нынешнем форуме в Давосе: «Все обеспокоены. Сейчас право на волнение имеет каждый, у кого еще нет вида на жительство в США».



