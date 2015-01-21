Сегодня в Давосе начинается Всемирный экономический форум

Сегодня в Давосе открывается Всемирный экономический форум, на который должны прибыть около 2,5 тыс. делегатов из 140 стран. В этом году помимо обсуждения привычных вопросов о состоянии мировой финансовой системы поднимут темы здравоохранения и медицины, а также их влияние на экономику. Форум будет проходить с 21 по 24 января.

Тема форума в 2015 году - "Новый глобальный контекст". Среди вызовов, которые вписаны в этот контекст, выделяют дефицит ресурсов, равенство полов, развитие инфраструктуры, будущее интернета, борьба с коррупцией, социальная инклюзивность. А вот перспективы финансовых систем в этом списке на последнем месте. Плюс к темам добавили угрозы пандемий, новая ситуация на энергетическом рынке, геополитические конфликты.

В этом году от России ни президент, ни премьер не поедут, делегацию страны представит Игорь Шувалов, который в пятницу посетит сессию "Российский прогноз" и проведет ряд встреч, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Будет также экс-министр финансов Алексей Кудрин. Он говорит, что во время дискуссий на форуме будут обсуждать положение в украинской экономике и возможное смягчение антироссийских санкций . "Мы не слышим друг друга. Давосский форум это как раз хорошая площадка, где в более узком кругу мы можем попытаться услышать друг друга", - сказал он.