Развивающиеся страны увеличивают свои золотые запасы

Согласно данным Международного Валютного Фонда, центробанки России, Казахстана и Беларуси пополнили свои официальные золотые запасы в течение прошедшего месяца.

Основную активность на золотом рынке в декабре показали развивающиеся страны. Это поддерживает тенденцию, которая сформировалась в последние годы. Развивающиеся экономики стремятся разносторонне формировать и диверсифицировать свои активы в эпоху сильной турбулентности на всех мировых рынках.



Россия — держатель одного из крупнейших золотых портфелей мира, - добавила к своему запасу (38,8 млн унций) еще 666 500 тройских унций. Казахстан увеличил свои запасы на 6% до 6,2 млн унций, Беларусь докупила 3,3% до 1,4 млн унций.

Увеличили свои официальные запасы и Нидерланды — они добавили к своим 20 млн унций еще 1,6% (309 000 унций), и это было первым изменением голландского золотого запаса с 2008 года. Голландский центробанк еще и репатриирует некоторый объем своего золотого резерва из США на территорию Нидерландов, чтобы распределить свои богатства «более равномерно».

Дополнительно «озолотилась» еще и Малайзия, добавившая 100 000 унций к своим 1,1 млн.

В то же время такие страны, как Таджикистан и Мозамбик обналичили некоторые свои активы (поскольку выросла цена на золото). Снизил золотой запас и турецкий регулятор, продавший порядка 124 000 унций, оставив свой запас примерно на уровне 17 млн унций. Правда, аналитики связывают такие действия в Турции с тем, что регулятор страны еще в 2011 году принял решение начать брать золото в качестве имущественного залога от коммерческих банков.