Квантовый фильтр.

barabashkakvn :

А в торговле как применить? Например "Паттерн" - ещё более-менее понятно - это повторяющаяся маска. А квант тогда как представить?

Это тоже маска, которая больше похожа на перфокарту (перфоленту). И если хот одна просечка совпала - то торгуем, а если нет - то играем в танчики.