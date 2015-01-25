Пять секретов успешного инвестора

"Все, что вы видите, я обязана спагетти" — этот известный секрет красоты от Софи Лорен, возможно, удивил когда-то многих... Но ведь каждый из нас когда-то мечтал найти какой-то волшебный предмет, магическую формулу, которая приведет нас к идеалу — для кого-то это счастье, для кого-то - богатство.

Автор говорит своим клиентам на протяжении многих лет, что секрет инвестирования в том, что нет никакого секрета. Вместо этого успех составляют лишь хорошие знания о себе, основы и правильный выбор.

Однако, он все равно выделяет пять «секретов» успешных инвесторов:

1. Знать, чем вы владеете и почему вы являетесь владельцем этого. Это как якорь вашего плана. Успешные инвесторы скажут вам, почему в первую очередь они купили именно эти акции — даже до того, как объяснят, что это вообще за компания такая. Случайное «собрание инвестиций» - это плохой способ инвестирования.

2. Надо быть готовым к прыжку рынка. В последние годы рынки были довольно спокойными, всего несколько неожиданных и драматических взлетов и падений. Это не нормально. Успешный инвестор знает, что когда рынок падает, еще не время, чтобы бежать, но купить вполне можно. Люди, как правило, упускают инвестиционную прибыль, потому что продают, когда рынок находится в трудном положении. «Познакомьтесь» с такими рыночными ударами (иначе - волатильность) и придерживайтесь вашей стратегии.

3. Разнообразьте свой инвестпортфель. На самом деле, вы знаете термин "диверсификация"? В качестве инвестиционной директивы все говорят - не кладите все яйца в одну корзину, но что это значит на самом деле? У автора был клиент, который раскладывал свои активы в пяти различных банках и называл себя «разнообразным». Диверсификация означает балансирование рисков в своем портфеле путем объединения инвестиций, которые отличаются друг от друга. Это хороший способ найти возможность роста при минимизации общих потерь из года в год.

4. Переосмыслить свои вложение. Автор говорил об этом прежде в своем блоге, и тут снова подчеркивает свою мысль. Наличные — это не инвестиционная стратегия. Люди знают это, но хранят у себя наличные деньги, потому что думают, что это безопаснее. Они тем самым игнорируют риски для будущей покупательной способности этих денег. Мало того, что наличные денежные средства не дают практически никакого дохода, они могут потерять свою стоимость из-за налогов и инфляции. Конечно, инфляция может быть низкой и сегодня, но даже номинальная граница инфляции может действительно ударить со временем по вашим сбережениям. Если у вас на руках слишком много денег, пора подумать о том, чтобы заставить их работать на вас.

5. Не нужно поступать так: выбрал и забыл. Тут есть еще старое правило большого пальца: вы должны иметь такой же процент облигаций в вашем портфеле, сколько вам лет. Так что если вам 40, правило гласит, что 40% вашего инвестпортфеля должны состоять из облигаций, а остальное - акции. Но это, конечно, упрощенная версия. Это если не принимать во внимание изменения в рыночной среде, не говоря уже о своей жизни и обстоятельствах. Успешные инвесторы в полной мере и с оптимизмом участвуют в своей финансовой жизни. Это не значит, что надо быть дейтрейдером, но владельцем своего финансового будущего. Так делают большинство из них.



