Сколько будет стоить золото в 2015 году? Прогнозы мировых и российских экспертов

Автор статьи в "Российской газете" задается вопросом — дойдет ли цена на золото в этом году до отметки в $2000? Он исходит из того, что с января 2015 года золото подорожало уже почти на $100 - с уровня $1183 до $1280 за тройскую унцию. Если этот рост (за три недели — плюс 7,5%) превратится в тренд, то восходящее движение может продолжиться и скоро золото будет стоить более $2000, а потому инвестировать в него сейчас будет очень выгодно.

В качестве доказательств своего прогноза приводит несколько факторов, выделенных аналитиками французского инвестбанка Societe Generale — эти факторы должны оказать положительное влияние на цену золота.

Для начала, подтолкнуть к еще более сильному росту цен на золото может повышение процентных ставок в США — обещают к лету на 0,5%, а к декабрю — еще на 1%. Надо отметить, что поднятие ставок другими центробанками (в Японии, Китае или ЕЦБ) не окажут такого же сильного воздействия на инвесторов и на цены. Дело в том, что золото очень сильно зависит от настроения доллара — они своего рода антагонисты, к тому же стоимость металла в основном мире измеряется в американской валюте. Инвесторы по привычке вкладываются в золото, когда доллар чувствует себя слабо или если есть риски инфляции.

"Как только появились разговоры о повышении ставок ФРС США, желтый металл снова стали активно покупать, особенно в России и азиатских странах. Это подгоняет золото вверх, - говорит доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте РФ Василий Якимкин. - Золото достигло символического "дна" во второй половине 2014 года по фундаментальным причинам, сейчас идет коррекция, но довольно скоро рост котировок может остановиться".

Следующий «плюс»-фактор для золота - инфляция. Посмотрите на еврозону — здесь более вероятна дефляции, и потому европейцам не выгодно инвестировать в золото, считают французские аналитики.

А в России ситуация другая. "Ходят слухи, что Центральный банк создает большие запасы золота, чтобы бороться с американской валютой, но я думаю, что скупка идет для того, чтобы поддержать наших производителей и добытчиков. Сейчас у них ограничена возможность торговли драгметаллами на европейском рынке, поэтому излишек и выкупает Банк России, который не пожелал бы частным компаниям банкротства", - говорит Василий Якимкин.

Кроме России золото скупают и другие центробанки развивающихся стран — больше всего покупок делают Китай и Индия. Аналитики из Societe Generale считают, что золото будет падать в цене. По их мнению, цена упадет ниже $1000 за унцию к концу 2015 года. Готов поспорить с ними директор Института исследования трендов США Геральд Селенте — он ждет повышения ставок ФРС только в 2016 году, и потому валюты разных стран продолжат обесцениваться, а золото в этих странах пойдет вверх.

Многие аналитики говорят, что золото прошло свое ценовое дно и впереди его ждет только рост. С ними не согласен эксперт газеты - "Коррекция завершится на уровне $1340-1350, оттуда рынок снова развернется вниз. Гадать насчет ставок ФРС лучше смотря на тех, кто торгует фьючерсами. Как только контракты пойдут вверх, с вероятностью 55%, это будет значить, что скоро ставки поменяются", - разъясняет Василий Якимкин.