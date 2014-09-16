Могут ли трейдеры свергнуть правительство? Или заставь дурака богу молиться...

Вот пример из новейшей истории. Несколько лет назад невероятный случай произошел в исламском южно-азиатском государстве Бангладеш. Тем не менее, уроки из него полезно извлекать в любое время, т.к. главная проблема оказалась в финансовой безграмотности населения, которая чуть не привела страну на грань самой настоящей революции...



Мы привыкли к тому, что протестные движения происходят в двух главных ключах: в исламском мире - против авторитаризма, а в Европе - против банковской системы, приведшей союз в кризис и оставившей без социальных пособий европейских граждан. И вот, пару лет назад эти два направления мутировали, превратившись в шествие трейдеров, главным требованием которых была не отставка лидеров, а пересмотр ставки обязательного резервирования для банков.



Без сомнения, еще несколько лет назад представители финансового рынка Бангладеш, как и многие их коллеги из развивающихся экономик, любили жаловаться на то, как им тяжело работается из-за низкого уровня финансовой грамотности населения. Мол, как же в этой стране развивать финансовые рынки, когда абсолютное большинство населения понятия не имеют о радостях биржевой торговли, в том числе и о валютных операциях FOREX. Но теперь-то в стране узнали, что финансовая грамотность населения может оказаться очень опасной штукой.



Первые радости финансовой грамотности Бангладеш приобрел к 2006-му году. После пары десятилетий стабильного экономического роста у многих граждан появились небольшие сбережения. Поначалу люди по привычке несли деньги в банки, но примерно с 2006 года все больше бангладешцев стали узнавать, что у них в стране есть еще и фондовый рынок, где доходность гораздо выше, чем по депозитам. Таким образом, число индивидуальных инвесторов выросло многократно. А биржа в столичной Дакке сделала качественный рывок.



Именно благодаря мощному притоку инвесторов Даккская биржа вообще не заметила мирового финансового кризиса.



Когда осенью 2008 года фондовые индексы по всему миру рухнули в два-три раза, главный биржевой индекс Бангладеш DSE просто стабилизировался на несколько месяцев, а к концу 2009 г. вырос в полтора с лишним раза по сравнению с августом 2008 года. Следующий 2010 г. оказался еще более удачным: 4 500 пунктов в декабре 2009 г. сменились рекордными 8 918 пунктами 5 декабря 2010 г. С конца 2006 г. общая капитализация Даккской фондовой биржи выросла в 12 раз, превысив отметку в $50 млрд.

Но бангладешские бизнесмены оказались не готовы к такому резкому росту. Граждане несли на биржу все новые и новые сбережения, а количество обращающихся там акций никак не успевало расти теми же темпами. В результате, из-за переизбытка спроса на фондовом рынке Бангладеш надулся пузырь таких размеров, что его заметили даже в МВФ. Эксперты организации, которому Бангладеш должен немалые деньги, посоветовали властям аккуратно снизить инвестиционную активность своих граждан, иначе последствия могут оказаться очень тяжелыми. Власти прислушались к МВФ и в начале декабря 2010 г. подняли норму обязательного резервирования с 5,5% до 6,0%, а также предупредили банки, что со следующего года они смогут инвестировать на фондовом рынке не более 10% от суммы своих пассивов. Для выполнения новой нормы резервирования бангладешским банкам потребовались деньги, и они стали продавать свои активы на бирже, что вызвало некоторую коррекцию на перегретом фондовом рынке.



За два месяца падения индекс DSE снизился на четверть с небольшим, но мир видал ни такое. Например, в России в 2008 г. индекс РТС уменьшился в пять раз, но беспорядки из-за этого никто не начал. Однако бангладешцы, как нация повышенной финансовой грамотности, более трех месяцев проводили демонстрации, участники которых возмущены тем, что Центробанк повысил ставку обязательного резервирования аж на пол процентных пункта.



Каждый раз, когда торги на Даккской фондовой бирже заканчивались 5–6% падением котировок, тысячи возмущенных индивидуальных инвесторов выходили на улицы города, били стекла, кидались камнями и жгли портреты министра финансов. Правительство в ответ временно приостанавливало торги, создавало специальные комитеты и обещало послабления в кредитно-денежной политике. Когда фондовые индексы начинали снова расти, протестующие возвращались с улиц к своим компьютерам до следующего спада.



К началу февраля 2011 стало ясно, что быстрого роста на Даккской бирже уже не будет. Правительство твердо намерено оздоровить фондовый рынок, снизив спрос с помощью дополнительных ограничений для банков и увеличив предложение с помощью крупных IPO госкомпаний. 6 февраля котировки акций ответили на это очередным крупным падением, а индивидуальные инвесторы устроили особенно масштабную демонстрацию, и на этот раз горе финансистов поддержала крупнейшая оппозиционная сила «Националистическая партия Бангладеша». В деловом районе загорелись не только портреты министров, но и городские автобусы, начались столкновения с полицией. 83 человека были ранены, а еще полторы тысячи были арестованы.



Подумать только, чего требовали протестующие - вернуть устойчивый рост, как в 2010м! Что было несбыточным, разумеется.



В конце концов, беспорядки утихли, но проблема быстрой реакции в ситуации ликбеза осталась. Горе-инвесторам следовало бы знать, что на фондовом рынке можно зарабатывать и на понижении. А властям и по сей день необходимо повышать и повышать финансовую грамотность граждан.

