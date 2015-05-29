На что смотрят трейдеры, когда торгуют по паре USD/JPY?

Что сейчас является ключом к торговле парой доллар/иена? Недавний прорыв доллара вверх против иены прогнал с рынка трейдеров, которые упустили большую выгоду, когда резко распродали евро на прошлой неделе, говорит Дэвид Ву, глава отдела исследований глобальных ставок и валюты в Bank of America Merrill Lynch. Из-за этого пара доллар/иена остается уязвимой к внезапным разворотам.

На прошлой неделе евро вдруг упал после того, как в прессе появились комментарии политика Бенуа Кёре из ЕЦБ — он заявил, что центральный банк пересмотрит планы по выкупу облигаций в мае-июне. Падение евро произошло так внезапно, что многие инвесторы упустили возможность получить прибыль. Но они по-прежнему в поисках долгосрочных долларовых сделок, так что они решились на следующий (считая, что это лучшая альтернатива) шаг: они продали иену и купили американские доллары.

"Теперь люди нашли другие способы участвовать в долгосрочной торговле с долларом, ведь здесь все для этого есть", - сказал Ву. Он был изначально озадачен движением пары доллар/иена в контексте широкого рынка.

С пятницы доллар движется в сторону самого высокого уровня по отношению к иене с 2002 года. Но в то же время американские акции торгуются сейчас ниже, а казначейские облигации практически плоские, - обычно такие факторы соотносятся с ослаблением доллара против иены. Американские экономические данные, опубликованные в последние две недели, показали, что экономика упала в первом квартале. Но Ву говорит, что тех данных недостаточно, чтобы вести торговлю. Пара доллар-иена торговалась в узком диапазоне в течение большей части 2015 года, и за это время американские данные нечасто оказывали на нее сильное влияние.

"Трудно вспомнить, чтобы слабость иены толкала доллар вверх", - говорит Ву. - "Таким образом, вы должны верить, что это сильный доллар толкает его выше. Но, честно говоря, я не вижу аргументов, потому что американские данные не были такими хорошими, а цены на акции и доходность облигаций опускаются". Из-за этого много хороших новостей теперь уже "встроены" в пару доллар/иена, считает Ву. Нужны хорошие новости, которые не связаны с экономическими основами.

Когда майский доклад о рабочих местах будет выпущен в следующую пятницу, валютные трейдеры, скорее всего, сосредоточатся на паре USD/JPY, говорит Дэвид Ву - и не менее захватывающим может оказаться большой разворот.



Пара USD/JPY к 11:37 мск торговалась на отметке 123,81, падая на 0,12%. Для сравнения, вчера на закрытии торгов пара была на уровне 123,95.