Рубль укрепляется, его поддерживают стабильная нефть и налоговый период

Российская нацвалюта сегодня немного укрепилась на фоне слабых торгов, благодаря притормозившему падению цен на нефть и начавшемуся налоговому периоду в России. Курс рубля сегодня и дальше будут поддерживать эти два фактора.

По данным московской биржи, к 13:40 по мск пара USD/RUB торговалась на уровне 64,49, пара EUR/RUB — на уровне 74,78. "Мы полагаем, что курс доллар/рубль останется сегодня в диапазоне 64,50-65,50", - дают свой прогноз в Sberbank CIB.

Если бы нефть не приблизилась к важному уровню сопротивления в $50 за баррель, курс рубля против доллара США мог бы устремиться к 70,00, считают аналитики Sberbank CIB.

Нефть марки Brent торгуется на уровне $49,80, а утром цена была выше $50 за баррель.