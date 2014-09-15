Alibaba хочет увеличить объем IPO из-за высокого спроса

Alibaba Group Holding Ltd задумалась об увеличении объема IPO из-за высокого спроса, сообщает Reuters. Китайский гигант интернет-торговли начал переговоры с инвесторами на прошлой неделе и уже через два дня получил достаточное количество заявок, чтобы закрыть книги. Но желающих еще осталось немало.



Alibaba готовится установить новый мировой рекорд в объеме сделки первичного публичного предложения, - вместе с опционом на переподписку объем IPO может составить $24,3 миллиарда, что больше рекордного размещения Сельскохозяйственого банка Китая в $22,1 миллиарда в 2010 году. Компания и ряд акционеров предлагают в ходе нынешнего IPO 320,1 миллиона американский депозитарных акций (ADS), индикативный диапазон цены - $60-$66 за акцию. Alibaba, вероятно, подаст заявку позже в понедельник с повышением диапазона цены после обсуждения с крупными американскими фондами и институциональными инвесторами, сказал один из источников Рейтер.



"Спрос был очень высоким уже на старте IPO... Возможность повышения диапазона цены обсуждалась с самого начала", - сказал один из источников, пожелавший остаться неназванным. Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Alibaba планирует повысить верхнюю границу диапазона цены до $70.



Как сообщалось ранее, Alibaba планировала закрыть сделку до срока, если увидит достаточный спрос. Согласно первоначально объявленным условиям, сделку планировалось закрыть 18 сентября, а торги должны начаться на следующий день после этого.