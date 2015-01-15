Конкурс на Демо! FX Market Masters January уже начался

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Тренировочно-образовательная платформа ForexCup приглашает трейдеров принять участие в соревновании на Демо счете. FX Market Masters January начался 12 января и продлится до 6 февраля. Бонусно-призовой фонд турнира составляет 4500$.
Участникам конкурса предлагаются 50 валютных пар, торговые условия, приближенные к реальным, а также возможность пользоваться советниками и локированием. Регистрация открыта до 26 января!
Основанная цель конкурса – получить максимальную прибыль и выиграть PAMM-cчет с балансом в 1020 долларов от FXOpen. 5 трейдеров с самыми высокими результатами получают призы. Призовой фонд составляет 1500 долларов и распределяется следующим образом:
* - от суммы призового фонда или от гарантированного приза, если призовой фонд будет меньше 1500 USD.
Помимо пятерки победителей, бонусы за успешную торговлю получают все конкурсанты, увеличившие стартовый депозит на 10% или более. Подробнее об условиях конкурса можно прочитать на сайте ForexCup. Регистрируйтесь, торгуйте и получайте призы!
Подробные условия конкурса - https://www.forexcup.com/ru/announcements/nachnite-novyy-god-s-fx-market-masters-january/
Участникам конкурса предлагаются 50 валютных пар, торговые условия, приближенные к реальным, а также возможность пользоваться советниками и локированием. Регистрация открыта до 26 января!
Основанная цель конкурса – получить максимальную прибыль и выиграть PAMM-cчет с балансом в 1020 долларов от FXOpen. 5 трейдеров с самыми высокими результатами получают призы. Призовой фонд составляет 1500 долларов и распределяется следующим образом:
- 1 место – 68%*
- 2 место – 15%*
- 3 место – 10%*;
- 4 место – 5%*;
- 5 место – 2%*
* - от суммы призового фонда или от гарантированного приза, если призовой фонд будет меньше 1500 USD.
Помимо пятерки победителей, бонусы за успешную торговлю получают все конкурсанты, увеличившие стартовый депозит на 10% или более. Подробнее об условиях конкурса можно прочитать на сайте ForexCup. Регистрируйтесь, торгуйте и получайте призы!
Подробные условия конкурса - https://www.forexcup.com/ru/announcements/nachnite-novyy-god-s-fx-market-masters-january/