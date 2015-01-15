Произошел "нырок". Заработал.
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Произошел "нырок". Заработал.

15 января 2015, 11:21
klvgroup
[Удален]
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Советник достойно вышел из "нырка". Что можно сказать, настройки стратегии прошли испытание временем и новостями. Думаю можно ставить на реальный счёт.
#прибыльная стратегия, форекс советник