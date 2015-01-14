Советник отработал каналы
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Советник отработал каналы

14 января 2015, 16:30
klvgroup
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Сегодня цена прогулялась широко, закрыв ордера. Стратегия продолжает радовать своими результатами.

#прибыльная стратегия, форекс советник