Быть или не быть пробою?
Моя торговля

Быть или не быть пробою?

7 января 2015, 04:48
klvgroup
[Удален]
0
118
Очень близко подошли к границе поддержки в паре #EUR/USD. 
Несколько дней "потопчемся" на месте. Далее всё будет зависеть от новостей из #еврозоны.

#прибыльная стратегия, прибыльный советник, советник форекс