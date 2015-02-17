EURUSD летает туда сюда на 100п.
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EURUSD летает туда сюда на 100п.

17 февраля 2015, 13:42
klvgroup
[Удален]
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Менял настройки советника за 24 часа 2 раза. 

Результаты на снимке.
#прибыльная стратегия, mt4, klv group, forex bcs