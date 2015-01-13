Взят новый рубеж.
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Взят новый рубеж.

13 января 2015, 18:21
klvgroup
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Создана машина для печатания баксов! За 2 месяца тестирования ни одного сбоя. Сегодня советник 4 часа был вырублен. Включил его сного, а он как ни в чём не бывало выровнял позиции и продолжил работать.
#форекс советник, прибыльная стратегия форекс