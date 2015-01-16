Настроить мою стратегию можно под любого брокера.

Стратегия торговли в канале. Самое главное не нужно жадничать и пытаться быстро разогнать депозит крупными лотами. Это ни к чему хорошему не приведет. Очередное разочарование.

Да, согласен, соблазн велик, особенно когда видишь как на конкурсах счет депо улетает в коцмоц. Я давно отказался от такого рода конкурсов, они меня выводят из состояния покоя.

Рекомендацию для стратегии торговли в канале, можно выразить следующей фразой "куроча по зёрнышку клюёт". Это подтверждает график роста депозита. А настроить торговлю советника можно исключительно предварительными математическими расчётами, используя калькулятор ДЦ. Все это я делаю бесплатно для своих подписчиков.



