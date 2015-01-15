Азия растет благодаря скачку нефтяных котировок

Несмотря на падение американских и европейских индексов, азиатские ведут себя немного лучше. В частности, акции нефтяных компаний поднялись вслед за скачком цен на нефть.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,2%, Японский Nikkei прибавил 1,7%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, и только австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,4%. Индийский S&P BSE Sensex также подрос на 1,9%, когда появились новости о решении ЦБ Индии о снижении ключевых процентных ставок. Инвесторы ждут новых стимулирующих мер от мировых центробанков по примеру банка Индии.

Нефть ночью подросла очень резко, однако в четверг утром уже вновь пошла вниз. Но акции крупнейшей японской нефтекомпании Inpex успели подняться на 3,7%, китайской Cnooc - на 1,5%, по данным Bloomberg.

Акции Toyota Motor Corp. выросли на 1,6%. Иена ослабела против доллара на 0,5% - курс доллара доходил до 117,92 иены. Сейчас пара USD/JPY торгуется на уровне 117,63.