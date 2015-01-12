Нефть Brent снова упала ниже 50 долларов на опасении переизбытка

На европейских торгах нефтяные фьючерсы падают в цене все ниже и ниже на опасениях инвесторов о переизбытке «черного золота». Нефть марки Brent на момент 14.04 мск снова ушла ниже отметки в 50 долларов за баррель и торгуется сейчас на уровне 49,69. Напомню, аналитический отдел Goldman Sachs сегодня спрогнозировал, что цена на «черное золото» в ближайшие месяцы опустится до 40 долларов за баррель, где и останется до тех пор, пока не будет достигнут баланс спроса и предложения на рынке.

Неделя началась для нефти глубоко в красной зоне, упав до минимума за последние 5 с половиной лет — не в последнюю очередь на это повлиял пересмотр прогнозов. Экономисты Societe Generale тоже присоединились к своим коллегам из Goldman Sachs, снизив прогнозную цену за баррель на 15 долларов для Brent (до $55) и на 14 долларов для WTI (до $51).

Сегодня во время ранних торгов февральские фьючерсы на Brent торговались на уровне 48,86$ за баррель.



Глава отдела ресурсных исследований Goldman Sachs, Джеффри Керри в своем отчете заявил: «Поиск нового равновесия продолжается». В среднем за 2015 год средняя цена на Brent ожидается на уровне $50,40 за баррель (с $83,75), а на WTI — 47,15$ вместо 73,15 доллара за баррель.

Господин Керри продолжил: теперь цена на нефть должна оставаться низкой как можно дольше, чтобы не допустить капиталовложений в американскую сланцевую добычу. Таким образом должен образоваться u-образный тип кривой восстановления.

Майкл Хьюсон из CMC Markets говорит, что обвал и длительное удерживание цен на нефть — это стратегия производителей нефти из Персидского Залива, которые «держат в тисках американских производителей сланца». Это напрямую говорит о том, что «в следующие несколько месяцев мы вполне может прийти к $ 40 за баррель».

«Экономические условия, которые в состоянии будут изменить лицо рынка, наступят еще не скоро», — говорит Джамиль Ахмад, главный аналитик рынка в FXTM. — «Баланс спроса и предложения склоняется в сторону «медведей» и позволяет им все время блокировать «быков», как бы те ни пытались создать хоть какой-то ход назад».

При этом господин Хьюсон говорит, что из «медвежьих» настроений рынка больше всего профитов получают конечные потребители сырья: низкие цены на топливо — это отличный стимул для стран-импортеров нефти. «Падение нефти обеспечит больше роста, чем все действия центробанков за последние 5 лет, потому что оно отразится непосредственно на карманах потребителей», - продолжает экономист.