Как стать успешным трейдером

Как говорит неофициальная статистика, успешно зарабатывать на валютном рынке Форекс получается только у 5-10% трейдеров, в то время, как остальные 90-95% попросту теряют свои деньги. В чем же причина? В том, что торговля на финансовых рынках очень сложная и доступна для понимания не всем? А может, секрет кроется в психологическом подходе? Ведь психология людей с деньгами и людей без денег существенно отличается. Давайте условно разделим всех трейдеров на два типа – «богатый» и «бедный».

Разница между «богатыми и «бедными» трейдерами

Несмотря на то, что для многих богатство – это, грубо говоря», сидение на мешках с деньгами, на самом деле это не так. Все дело в разных подходах к торговле «богатых» и «бедных» трейдеров. В чем же разница? Рассмотрим основные моменты:

«Богатый» трейдер не жаждет обогащения. Для него это всего лишь профессия, работа, от которой он получает удовольствие. «Бедный» же трейдер хочет непременно обогатиться и, как правило, как можно быстрее.

«Богатый» трейдер терпеливо ждет, когда появиться возможность заработать. «Бедный» трейдер, сломя голову, рискует своими последними средствами, бросаясь в любые авантюры.

«Богатый» трейдер всегда принимает решения расчетливо и взвешенно. «Бедный» трейдер боится упустить свою прибыль, поэтому часто паникует и спешит с принятием торговых решений.

«Богатый» трейдер никогда не рискует зря, а всегда рассчитывает уровень своего риска. «Бедный» трейдер, в погоне за баснословной прибылью, часто принимает на себя повышенные риски.

«Богатый» трейдер грамотно использует свой капитал, никогда не инвестируя в одну корзину. «Бедный» трейдер поступает с точностью до наоборот – увеличивает объемы входов в рынок по одному торговому инструменту, стремясь побольше и побыстрее заработать, тем самым идя на самообман.

«Богатый» трейдер никогда никого не обвиняет в полученных убытках. «Бедный» трейдер делает виноватыми всех вокруг, кроме себя любимого.

Как из «бедного» трейдера превратиться в «богатого»

Не нужно стремиться сделать из одного доллара сразу 100, для начала, попытайтесь сделать два доллара. Это и есть самое главное правило для превращения «бедного» трейдера в «богатого».

Не нужно торопить события, пытаясь нарастить свой депозит путем входа в рискованные сделки и нарушая свои правила торговли. Торговым правилам, которые каждый трейдер определяет для себя сам, необходимо придерживаться неукоснительно.

Не нужно искать оправданий своим убыткам. Направьте свои усилия не на поиск виноватого, а на поиск ошибок в своем подходе к рынку и системе торговле.

Половину полученной прибыли снимайте, оставляя вторую половину для торговли. Таким образом, вы получите возможность контролировать ситуацию, а также у вас будут средства для личных потребностей. Дополнительно, вам будет намного легче контролировать свои эмоции.

С течением времени, депозит, хоть и медленно, но уверенно, будет увеличиваться. Естественно, будет расти и размер получаемой прибыли. И только после того, как ваша прибыль достигнет уровня, который вас устраивает, можно будет снимать ее всю. До этого времени, если вы, конечно, хотите стать «богатым» трейдером, придется довольствоваться малым. Да, подход не из легких, но заработанные деньги легкими и не бывают. Именно поэтому никогда не стоит вкладывать в торговлю на Форекс свои последние или, что зачастую еще хуже, одолженные деньги. Торговать нужно только на свои собственные деньги, поскольку мысли о том, что долг нужно отдавать, будут провоцировать вас на совершение необдуманных поступков, которые характерны «бедным» трейдерам.

Теперь, увидев разницу между «богатым» и «бедным» подходами, попробуйте оценить, к какому типу трейдеров вы отнесете себя? Если, по большинству критериев, вы – «бедный» трейдер, то для того, чтобы получать прибыль на Форекс, необходимо научиться думать как «богатый» трейдер. Многие богатые люди, сделавшие свое состояние без чьей-либо помощи, когда-то были бедными. Однако, они достигли поставленной цели, так что шанс заработать на Форекс, дается каждому. Главное – грамотно его использовать.