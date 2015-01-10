Россия понизилась в рейтинге Fitch

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента РФ в национальной и иностранной валютах снижены в рейтингах международного агентства Fitch Ratings. Это произошло сегодня ночью, после окончания фондовой сессии в США, и вполне отвечает прогнозам экспертов.

Теперь Россия находится на последней ступени инвестиционного уровня, перейдя с ВВВ на ВВВ-. Более того, дальнейшие прогнозы на изменение рейтинга оцениваются негативно. Об этом Fitch говорит в своем официальном заявлении.

Оценки приоритетных необеспеченных долговых обязательств РФ, а заодно и потолок странового рейтинга тоже были снижены до аналогичной ступени.



Эти события отражают сильное снижение экономической силы России. За последние полгода в России произошли несколько событий, которые отрицательно сказались на состоянии экономики страны: обрушение цен на энергоносители, санкции после аннексии Крыма, вслед за этим — обвал рубля и резкое повышение процентной ставки ЦБ РФ. Внешние рынки капитала закрыты для страны после введения санкций со стороны Запада.

По прогнозам Fitch, ВВП России упадет в 2015 году на 4% (в 2014 он вырос всего лишь на 0,6%). ВВП на душу населения упадет на треть в долларовом выражении, а рост начнется в лучшем случае в 2017 году. При этом, если ЦБ или Минфин продолжат валютные интервенции в поддержку курса рубля, темпы снижения золотовалютного запаса тоже, соответственно, вырастут. Учитывая высокую зависимость экономики страны от сырьевого сектора и слабость корпоративного управления, а также полную незащищенность частного бизнеса, Fitch видит перспективы для российской экономики в весьма мрачном свете.

Впрочем, в отчете агентства говорится, что в случае снижения геополитической напряженности между Россией и Западом прогноз рейтинга может быть изменен на «стабильный». Правда, для этого потребуется еще устойчивый рост цены на нефть и укрепление рубля.

Москва комментирует, что решение о понижении суверенного рейтинга России — политически ангажированное и не обоснованное с экономической точки зрения.