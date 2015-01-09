Чем грозит России потенциальное снижение рейтинга?

Пятница может стать для российских инвесторов очередным «черным днем календаря». Как ожидается, рейтинговое агентство Fitch может понизить кредитный рейтинг России еще на одну ступень. Результаты будут опубликованы в пятницу, после закрытия рынка. Аналитики и инвесторы сходятся во мнении, что снижение рейтинга на один пункт — наиболее вероятный сценарий.

Представляем вашему вниманию мнения аналитиков по этому поводу, собранные журналистами Wall Street Journal.



Регис Шателье, кредитный аналитик Societe Generale: “Мы ждем, что понижение рейтинга от Fitch не зайдет дальше, чем на одну отметку — таким образом, Россия останется в категории инвестиционного класса. Однако мы можем увидеть вскоре гораздо более серьезное влияние на рыночные настроения, когда свои рейтинги выпустят S&P и Moody (в марте и в начале апреля). Скорее всего, эти два агентства понизят Россию в своих рейтингах ниже инвестиционного уровня. С точки зрения рынка, это прежде всего ударит по компаниям и банкам, а не по государственным облигациям.

Сейчас по S&P Россия оценивается по категории ВВВ (платёжеспособность эмитента считается удовлетворительной), однако две недели назад страна была поставлена под наблюдение с негативным прогнозом. Это намекает на вероятное снижение позиций России в рейтинге в ближайшие несколько недель.

Примерно в это же время многие ожидают ухудшения оценок и от Moody's. По статистике, почти 60% решений по рейтингу принимаются в период от 3 до 9 месяцев после того, как эмитент награждается статусом «негативный прогноз», а от Moody's это «почетное звание» Россия получила еще в октябре прошлого года.»

Петр Матис, рейтинговый аналитик Rabobank: “Вероятность того, что Fitch понизит рейтинг России до ВВВ, выросла. Это отражено в недавнем резком росте кредитных российских дефолтных свопов. После стремительного падения цены на нефть, которая вряд ли заметно восстановится в 2015 году, Россия сталкивается с серьезными проблемами. Это перспектива сильного экономического спада в сопровождении двузначной инфляции уже в первом полугодии. Быстро сокращаются международные резервы страны, а это делает Россию очень уязвимой. Центробанк сейчас готовится иметь дело с последствиями полномасштабного финансового кризиса: как минимум нужно поддержать банки после беспрецедентного обвала рубля. И S&P, и Moody тем временем готовят почву для следующего понижения российского кредитного рейтинга».

Пер Хаммарлунд, стратег в SEB: “Учитывая, что Fitch, скорее всего, удержит Россию в инвестиционной категории, я думаю, угроза снижения рейтинга не станет главной движущей силой для рынка российских бумаг. Государственные финансы и резервы страны все еще в порядке — а значит, агентство, скорее всего, указывает на более общие, международно-геополитические обстоятельства, демонстрирует ухудшение экономических перспектив в бизнес-среде, рост инфляций, санкционные проблемы и результат снижения цен на нефть».

Стратегический отдел Barclays: “Рейтинг России сейчас в центре внимания, после того, как S&P передвинуло его на понижение в отпускной сезон, а Fitch тоже готово уронить свою оценку. Moody's сегодня поставило рейтинги ряда российских компаний на пересмотр с возможностью понижения. Это, в целом, не очень страшно для суверенных долговых обязательств России, однако определенное число российских компаний столкнутся с неизбежным исключением из международных индексов.



