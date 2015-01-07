Евро падает, доллар укрепляется

Вчера, вслед за обвалом цен на нефть, евро перешел через девятилетний минимум, и сейчас EURUSD торгуется на уровне 1,1885 (на 11.17 мск).

Сегодня ожидается важная информация об инфляции в еврозоне. Как ожидается, данные покажут первое падение потребительских цен в годовом выражении с 2009 года и станут стимулом для ЕЦБ к началу крупного запуска программу QE.



“Мы ожидаем, что 22 января ЕЦБ объявит наконец о начале QE и о первых покупках бумаг, которые должны начаться уже к концу месяца», — говорит экономист Citi Гийом Меню. — «Учитывая критическое падение инфляции и даже вероятность ее отрицательного значения для декабря, мы сомневаемся, что ЕЦБ решит подождать еще немного. Ведь при очередном ответе «не сейчас» инвесторы могут прийти и в бешенство».



Сегодня на азиатских торгах участники рынка были заняты, например, тем, что продавали евро. В итоге единая валюта продолжила падать и против доллара, и против иены. EURJPY торгуется сейчас на уровне 141,53, но до закрытия азиатских торгов показывал и уровень в 140,58. Доллар отскочил от вторничного значения в 118,04 ¥, и сейчас USD/JPY торгуется на 119,12. Падение евро было отчасти связано не только с проблемами ЕЦБ, но и с тем, что Германия, похоже, готовится к выходу Греции из еврозоны.