Евро падает, доллар укрепляется

Вчера, вслед за обвалом цен на нефть, евро перешел через девятилетний минимум, и сейчас EURUSD торгуется на уровне 1,1885 (на 11.17 мск).
Сегодня ожидается
важная информация об инфляции в еврозоне.
Как ожидается, данные покажут первое
падение потребительских цен в годовом
выражении с 2009 года и станут стимулом
для ЕЦБ к началу крупного запуска
программу QE.
“Мы ожидаем,
что 22 января ЕЦБ объявит наконец о начале
QE и о первых покупках
бумаг, которые должны начаться уже к
концу месяца», — говорит экономист Citi
Гийом Меню. — «Учитывая критическое
падение инфляции и даже вероятность ее
отрицательного значения для декабря,
мы сомневаемся, что ЕЦБ решит подождать
еще немного. Ведь при очередном ответе
«не сейчас» инвесторы могут прийти и в
бешенство».
Сегодня на азиатских торгах участники рынка были заняты, например, тем, что продавали евро. В итоге единая валюта продолжила падать и против доллара, и против иены. EURJPY торгуется сейчас на уровне 141,53, но до закрытия азиатских торгов показывал и уровень в 140,58. Доллар отскочил от вторничного значения в 118,04 ¥, и сейчас USD/JPY торгуется на 119,12. Падение евро было отчасти связано не только с проблемами ЕЦБ, но и с тем, что Германия, похоже, готовится к выходу Греции из еврозоны.