Акции GoPro продолжают расти

Компания GoPro Inc., которая совсем недавно провела IPO, снова хвастается результатами. Сейчас инвесторы ждут первые отчеты компании после публичного размещения акций, и многие опционные трейдеры делают ставку на то, что акции производителя видеокамер еще больше расширят свое влияние.

Напомним, компания дебютировала с IPO 26 июня, опционы на GoPro начали торговать с 7 июля. Цены на акции поднялись на 98% - с $24 до $47,44 за месяц.

Сейчас акции GoPRO торгуются на уровне $47,97. На рынке считают, что возможны движения на 12% в любом направлении в отношении стоимости акций и опционов.

Два наиболее активных фондовых опциона в четверг днем делали еженедельные заявки с ценой исполнения в $55 и $50. Это позволяет предположить, что опционные трейдеры верят в рост фондов после этой недели.