Есть ли смысл работать на рынке в обоих направлениях?
Стратегии

Есть ли смысл работать на рынке в обоих направлениях?

8 января 2015, 03:55
klvgroup
[Удален]
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Стратегия торговли в канале. Тест торговли.
Математически, если усредняться в убыточной позиции и получать 
фиксированный профит по направлению движения рынка, то можно.
Практически это выглядит так.
http://www.mql5.com/ru/signals/76179
#советник форекс, стратегия форекс