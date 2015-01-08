Есть ли смысл работать на рынке в обоих направлениях?

это полный бред, если бы вы торговали на реальном биржевом рынке то это было бы вааще не возможно осуществить, открывать одновременно позицию и на продажу и на покупку на фьючерсном рынке или рынке акций на ном и том же торговом счете по одному и тому же торговому инструменту НЕВОЗМОЖНО. Это только на форекс возможно по тому что рынок этот не реальный, законов в нем нет и торгуете вы против своего же брокера !!!!!