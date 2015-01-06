S&P 500 резко упал вслед за акциями энергетических компаний

Падение цены на нефть ниже 50 долларов за баррель вызвало самое крупное снижение S&P 500 с октября. Он потерял 1,8%. DJIA отступил на 1,9%. На 1,57% ослаб Nasdaq.
Преимущественный
вклад в падение одного из основных
индексов Уолл-стрит внесло ослабление
энергетического подындекса: он снизился
на 4% из-за того, что WTI упала
до своего минимума с апреля 2009 года.
Нефтяные, энергетические и машиностроительные
компании серьезно просели в итоге
сегодняшних торгов на Уолл-стрит. Так,
Exxon Mobile Corp потеряла 2,7%;
Chevron Corp снизилась на 4%.
Снизились также акции Caterpillar (-5,3%) и
индекс железнодорожных акций (-3,2%). Все
это произошло главным образом из-за
беспокойства о том, что резкий спад
энергетического сектора может снизить
расходы компаний на транспортировку и
капитальное оборудование, а следовательно,
отобрать доходы у корпораций, за это
отвечающих.
«Ресурсы — это ведущий индикатор здоровья мировой экономики», — прокомментировал ситуацию агентству Bloomberg Брюс Биттлс, главный инвестиционный стратег компаниии RW Baird&Co. — «Есть серьезное беспокойство относительно того, что глобальный спад пойдет на вред и локальной американской экономике, особенно отразившись на S&P 500, в который входит большое количество транснациональных компаний».
Сегодня на торгах снизились все 10 секторов промышленности, из которых складывается индекс S&P 500. Как уже сказано выше, сильнее всего упали акции энергетических компаний, причем пострадали не только мировые «монстры». Denbury Resources Inc потеряла целых 7,8%; Noble Energy — 9,6%.
В общем и целом 43 энергетических компании, входящие в S&P 500 вошли в период «медвежьего» рынка. С небывалого своего подъема в июне они потеряли в целом уже 23%: сказался чрезмерный подъем американской добычи нефти и отказ ОПЕК сократить производство.