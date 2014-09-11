Почти шесть тысяч туристов "Южного креста" остались за границей

Стали появляться более-менее точные данные по туристам. Сейчас уже известно, что почти шесть тысяч туристов от фирмы «Южный крест» находятся за границей и ждут эвакуации. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».



«По информации, предоставленной объединением "Турпомощь", за границей находятся 5,8 тысяч человек. В основном это туристы, которые отправились в Грецию и Китай, и которым, скорее всего, понадобится содействие этой самой "Турпомощи"». По предварительным данным Ассоциации туроператоров, еще примерно 12 тысяч туристов купили путевки, но так не смогут ими воспользоваться.

Большинство туристов будет вывезено авиакомпанией «Трансаэро» - те, у кого на руках есть билеты. Авиакомпания намерена выполнить свои обязательства перед туристами, независимо от того оплачены билеты или нет.



О приостановке деятельности туроператора «Южный крест» стало известно в минувшую среду, 10 сентября. Ответственность фирмы перед клиентами застрахована в «РЕСО-Гарантии» на 100 миллионов рублей, однако с учетом высокой стоимости туров на такие направления, как Тайланд и Карибские острова, оценить объем компенсаций пока сложно, отметили в Ассоциации туроператоров. Не все туристы получат компенсацию.



Летом 2014 года с финансовыми сложностями столкнулись более полутора десятков туркомпаний. В июле о приостановке деятельности объявили туроператоры «Нева», «Роза ветров Мир», «Экспо-тур», в августе — турфирмы «Идеал-тур», «Лабиринт», «Интаэр», «Нордик стар», «Солвекс-турне» и другие.