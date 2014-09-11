Страховки "Южного креста" на всех туристов не хватит

Вчера вечером очередной туроператор - ООО "Южный Крест Трэвел" объявил о приостановке деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками.

Появилась новая информация касательно «Южного креста» - суммы, на которую застрахована ответственность туроператора "Южный крест", не хватит на возмещение туристам расходов в полном объеме. Об этом сообщила пресс-секретарь российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина. - «Скорее всего, туристы получат только частичную компенсацию». Сейчас, по различным данным, за рубежом могут находиться от 5 до 10 тыс. человек этой туркомпании.

Самое удивительное, что Ростуризм знал о сложной ситуации "Южного креста", сообщил журналистам врио руководителя Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, на сегодня на 13:00 назначено заседание наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь", на котором будет принято решение об участии объединения в эвакуации российских туристов, находящихся за рубежом.

В это время "ЮТэйр" отменила чартерные рейсы "Южного креста". "ЮТэйр" информирует, что рейсы по заявкам туроператора, начиная с 11 сентября 2014 года, не включены в планы полетов авиакомпании. Компания выполняла и продолжит выполнять перевозку пассажиров, имеющих оформленные авиабилеты на рейсы компании", - говорится в сообщении.

Основной причиной приостановки деятельности туроператора "Южный крест" стало перекредитование, предполагает замруководителя ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко: "Причина приостановки такая же самая, как у всех остальных - работа в кредит, то есть перекредитование. Соответственно, не смогли оплатить перевозчику, перевозчик прекратил полеты", - сказал А.Осауленко.