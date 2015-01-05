Золотые фьючерсы приблизились к $1200 в понедельник утром

В понедельник утром на торгах золото поднялось в цене — скорее всего, на фоне падения нефтяных котировок. Инвесторы хотят обезопасить себя от резких потерь на нефтяном рынке, поэтому переходят в золотые активы.

Так, во время утренних торгов фьючерсы на золото с поставкой в феврале дошли до максимума сессии - $1197,60. К 13:19 по мск за унцию золота давали уже $1192,80. По сравнению с предыдущим закрытием, фьючерсы получили небольшой рост — 0,56%.

В прошлую пятницу цена золота снизилась до $1167,30, минимума с 1 декабря.

Сегодня фьючерсы, вероятно, получат поддержку на этом уровне - $1167,30, а сопротивление на $1203,90 - максимуме 31 декабря.

В это время фьючерсы на серебро с поставкой в марте подросли на 1,43% - до $15,993 за унцию.



