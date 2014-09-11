Ключевые события и торговые идеи на 11 сентября

Предлагаем список ключевых событий четверга, 11 сентября, и торговый план по валютным парам.

Ключевые релизы 11 сентября:

AUD: Изменение занятости, уровень безработицы, CPI, PPI

EUR: Ежемесячный бюллетень ЕЦБ, выступление Марио Драги

USD: Обращения за пособиями по безработице



NZD: Решение РБНЗ по монетарной политике

Торговые идеи:

Пара EUR/USD в среду немного восстановилась от многомесячного минимума на $1,2850, но уйти выше $1,2960 пока не сумела. Если это сопротивление пробьют, это может открыть путь к $1,3050 (верхняя граница бывшего медвежьего канала). В четверг днем ЕЦБ опубликует своей ежемесячный бюллетень, а вечером Марио Драги выступит с речью на финансовой конференции в Милане.

Пара GBP/USD тоже немного подросла от минимума до $1,6060, но встретила сопротивление на $1,6150. Фиксация выше могла бы открыть путь для более сильной коррекции к $1,6300. С точки зрения теханализа, коррекция еще не отработана: посмотрите на незакрытый медвежий гэп в понедельник и на свечу «длинноногий дожи», образованную во вторник. Сохраняем среднесрочную цель на отметке $1,6000 и выбираем удачный момент для открытия новых шортов на подъемах.

Пара USD/JPY обновила 6-летний максимум на 106,80. Среднесрочная картина остается позитивной, цель в 110 иен на горизонте. Однако рынок сильно перекуплен и нуждается в передышке — в пользу этого говорит и свеча «висельник» на четырехчасовых графиках. Поддержка - на отметках 106,00 и 105,70.