Доллар в 2015 году будет "где-то между полтинником и сотней" - прогноз

До нового года осталось буквально несколько дней, а мы до сих пор гадаем, что будет с рублем в 2015 году. Куда податься тем, кто хочет сохранить свои сбережения? СМИ и экономисты дают самые разные прогнозы и советы, как действовать в нынешней ситуации. Хотелось бы чего-то конкретного.

Большинство экспертов ждут в ближайшем будущем сохранение текущей тенденции — курсы валют будут стабильны, потому аналитики советуют вложить свои “лишние“ деньги в подорожавшие недавно депозиты.

В этом году ослабление курса рубля признали очень существенным: еще в начале года доллар стоил около 33 руб. (для сравнения - в предыдущий кризис 2008-2009 гг. доллар подорожал с 24 руб. до 36 руб.). Ряд аналитиков уверены, что после праздников и каникул рубль продолжит падение - до 60-70 руб. за доллар, некоторые вообще предрекают доллар на уровне 108-109 руб. из-за очередного макроэкономического и геополитического обострения.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян говорит, что можно рисовать «какие угодно страшилки», но смысла в этом нет. Он уверен, что при уровне примерно в 54 руб. за доллар российская валюта является недооцененной. И пусть от ее удешевления бюджет и экспорт выигрывают, но при этом ведь дорожает импорт. И что самое главное — после резкого повышения ключевой ставки ЦБ до 17% сильно подорожала стоимость денег, а это не есть хорошо для экономики. По мнению Тосуняна, вероятность повышения ставки - примерно 1 к 10. А вот если стабилизация сохранится (благодаря обещанной продаже валюты экспортерами), центробанк может и снизить ставку.

По мнению старшего аналитика ИГ “Норд-Капитал” Сергея Алина, позитивные эффекты от действий ЦБ пока перевешивают негативные. Когда регулятор увидел угрозу экономической стабильности страны, он сразу повысил ставку. Затем уже ввел другие инструменты - валютное РЕПО, например. Если нефть подорожает в следующем году, то “рубль, в принципе, может снизиться и ниже полтинника” - говорит Алин.

Если банк России задумает понижать ставку, он, скорее всего, будет делать это постепенно - как показывает аналогичный опыт других стран. Если у кого и остались “лишние“ рублевые суммы, их можно положить на депозиты – под повышенные проценты, - советует главный экономист ФК “Уралсиб“ Алексей Девятов. Но надо поспешить, потому что некоторые банки уже стали «урезать» увеличенные прежде ставки по вкладам.

Многие из опрошенных экспертов тоже рекомендуют вложить средства в депозиты – рублевые и валютные (если есть на руках инвалюта), пока высокие ставки. Это лучше, чем прятать купюры в матрацы или в ажиотаже покупать не нужный третий телевизор с холодильником.